Aris verliest na goede beginfase van Leiden

De basketballers van Aris hebben zaterdagavond met 77-55 verloren van Leiden. De ploeg van Tony van den Bosch kon in het begin van de wedstrijd goed meekomen, maar gaf de partij daarna uit handen. Na het eerste kwart stonden de Leeuwarders drie punten voor op Leiden, maar bij de rust pakte de thuisploeg de leiding over. Leiden liep uit naar een score van 66-48 en kwam daarna niet meer in de problemen.

Aris speelt dinsdag in de kwartfinale van de beker in en tegen Den Bosch. Op 31 januari is de return in Leeuwarden.