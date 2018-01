Korfballers SCO thuis onderuit tegen Amsterdam

De korfballers van SCO zijn er zaterdagavond in de hoofdklassewedstrijd tegen Amsterdam niet in geslaagd de punten thuis te houden. Met een klein verschil van 22-25 verloor de ploeg uit Oldeholtpade van ROHDA. Tijdens de rust hielden de teams elkander in evenwicht: 11-11. Ook in het tweede gedeelte van de wedstrijd bleef het spannend, vijf minuten voor het eind van de wedstrijd was het verschil nog maar twee punten. Daarna maakten de Amsterdammers het af.

ROHDA stond tot deze wedstrijd vlak onder SCO op de ranglijst, maar komt door de winst boven de ploeg uit Oldeholtpade terecht.