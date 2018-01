Zorgmedewerkers Kwadrantgroep strijden voor betere CAO

Wijkzorg- en verpleeghuismedewerkers van de Kwadrantgroep in Leeuwarden willen een beter CAO, met meer collega's, tijd en waardering. Zaterdag zijn ze met elkaar op de foto gegaan om werkgeversorganisatie Actiz duidelijk te maken dat de arbeidsomstandigheden beter moeten, dan komt er genoeg personeel bij om al het werk te doen.

Binnen de kwadrantgroep zijn al afspraken gemaakt voor betere werkomstandigheden. FNV-bestuurder Maureen van der Pligt: ''Onze leden zijn blij dat de Kwadrantgroep zich al hard maakt voor beter omstandigheden. Maar nu willen ze werkgeversorganisatie Actiz laten weten dat deze verbeteringen ook zwart op wit in de cao moeten komen. Zodat we allemaal meer collega's en meer waardering krijgen in 2018.''