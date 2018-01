Paard Jurre 495 wederom kampioen bij paardenkeuring

Paard Jurre 495 is voor de tweede keer op een rij algemeen kampioen geworden bij de paardenkeuring van het Friesch Paarden-Stamboek. In de WTC Expo in Leeuwarden won de hengst, net als vorig jaar, de titel. Jelmer Chardon uit Jorwert is eigenaar van Jurre 495. Er was veel publiek aanwezig bij de paardenkeuring in het WTC Expo. De hal zat boordevol bezoekers.

''Het is geweldig'', vertelde Jelmer Chardon na de bekendmaking. ''Nog bijzonderder dan vorig jaar. Er hangt zoveel vanaf. Er ligt dit jaar veel meer druk op. Vorig jaar waren wij de underdog, nu was dat wel anders. Het is wel wat allemaal. De krant, televisie en alles bij elkaar. Het moet allemaal maar, maar het is ons gelukt.''

