Winst voor Harkemase Boys, ONS pakt punt

Voetbalclub Harkemase Boys heeft zaterdagmiddag een overwinning gepakt in de uitwedstrijd tegen ASWH. In Hendrik-Ido-Ambacht wonnen de Harkemasters met 3-1 van de gastheren. Jesse Renken maakte in de twaalfde minuut het eerste doelpunt. Nog geen kwartier later scoorde Renken opnieuw, ditmaal uit een strafschop. De tegenstanders maakten nog de 1-2, maar Kaluzi besliste de wedstrijd met de derde Boys treffer. Keeper Jansema was in de slotfase nog belangrijk voor Harkemase Boys met een paar goede reddingen.

ONS

Divisiegenoot ONS pakte in eigen huis een punt tegen Jong FC Groningen. In de 34ste minuut kwamen de gasten op voorsprong door Kasper Oldenburger. Na de rust scoorde Jantje Dommerholt: 1-1. Dat werd uiteindelijk ook de eindstand in Sneek.