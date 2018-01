Bestuur MFC Westenkwartier boos op gemeente Leeuwarden

Het bestuur van MFC Westenkwartier in Leeuwarden is boos op de gemeente. Vlak voor de kerstvakantie heeft de gemeente mondeling medegedeeld dat de groenploeg niet meer pauze gaat houden in het MFC Westenkwartier. Dat betekent dat het wijkcentrum per 1 januari de vergoeding ervoor niet meer krijgt. Dat zorgt voor een gat in de begroting van een paar duizend euro.

De bestuursleden vinden het niet netjes van de gemeente dat ze zo laat medegedeeld heeft dat er iets gaat veranderen. Ze willen graag dat de beslissing terug wordt gedraaid, of dat de gemeente een oplossing bedenkt voor het gat in de begroting.