Sjinkie Knegt wint ook 500 meter op EK shorttrack

Sjinkie Knegt heeft ook de 500 meter op het EK shorttrack in Dresde op zijn naam geschreven. De 28-jarige Fries liet zich in de finale niet verrassen. Hij pakte na de start de koppositie en gaf die niet meer uit handen. In de eindsprint kon Knegt nog een laatste aanval van de Rus Victor An afslaan.

Eerder op de dag pakte Knegt al de winst op de 1500 meter. Met een maximale score van 68 punten gaat hij aan de leiding in het klassement. Zondag werd nog de 1000 meter, de 3000 meter en de finale van de aflossing afgewerkt.