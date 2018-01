Brandweer haalt jongen uit drijfzand in Wierum

De brandweer van Ternaard heeft zaterdagmiddag bij Wierum een jongetje uit het drijfzand gered. De jongen zocht een plaats om te vissen en liep met zijn hengel bij de Wierumervaart langs. Daar kwam hij vast te zitten in het zand. De jongen heeft ruim anderhalf uur vastgezeten in het zand.

Naast de brandweer was ook een reddingsteam uit Groningen opgeroepen. Die kon de jonge Wierumer veilig naar boven halen. Het jongetje is hevig geschrokken, maar heeft niets aan het avontuur overgehouden. Hij is door de brandweer naar huis gebracht.

''Ik was aan het vissen, en ineens liep ik in het drijfzand'', vertelt hij. ''Ik wilde er zo snel mogelijk weer weg, maar dat kon niet. Ik was helemaal alleen en heb er wel anderhalf uur gestaan. Maar nu heb ik een warme douche genomen, en ik ga morgen gewoon weer te vissen.''