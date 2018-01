Leeuwarder wijk van Abe Bonnema wordt energiezuiniger

Een wijk in Leeuwarden met gebouwen van architect Abe Bonnema wordt energiezuinig. Dat heeft voorzitter van de Abe Bonnema Stichting, Ed Nijpels, zaterdag verteld tijdens de opening van de Abe Bonnema Experience. Het doel is in een wijk in Leeuwarden zo'n 50 tot 100 gebouwen energiezuinig te maken. Het gaat om particuliere woningen. Welke wijk in Leeuwarden het wordt, is nog niet bekend. Het plan gaat honderdduizenden euro's kosten, en wordt in samenwerking met Dijkstra Draisma en het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) gerealiseerd.

Zaterdag is de Abe Bonnema Experience, op de bovenste etage van de Achmeatoren in Leeuwarden, officieel geopend. Gedurende het hele jaar is de tentoonstelling open voor publiek.