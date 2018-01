Zorgen over huisvesting hengstenkeuring

Het Friesch Paarden-Stamboek maakt zich zorgen over de locatie van de hengstenkeuring. Het WTC in Leeuwarden is nu bijna te klein voor het evenement en er zijn plannen om de halcapaciteit van het WTC kleiner te maken, als het nieuwe Cambuurstadion bij het WTC wordt gebouwd. Ids Hellinga, directeur van het Friesch Paarden-Stamboek, vindt dat zorgelijk, omdat het evenement thuishoort in Leeuwarden en daar volgens hem ook moet blijven.

De hengstenkeuring die zaterdag plaatsvindt is helemaal uitverkocht en er hadden met gemak nog veel meer kaarten verkocht kunnen worden. Er zijn bijna 9000 toeschouwers.