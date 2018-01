Sjinkie Knegt pakt Europese titel op de 1500 meter

Sjinkie Knegt heeft de eerste finale bij het EK shorttrack in Dresden gewonnen. De man uit Bantega was de snelste op de 1500 meter. Het is de achtste titel van Knegt op het EK. Knegt pakte met de winst 34 punten voor het totaalklassemint. De Rus Semen Elistratov werd tweede en het brons ging naar de Israëliër Vladislav Bykanov.

Suzanne Schulting heeft op de 1500 meter geen punten gehaald, ze kreeg een penalty omdat ze in een bocht de Italiaanse Arianna Fontana en de Russiche Ekaterina Efremenkova onderuit reed bij een inhaalactie. Yara van Kerhof is zaterdag bij het EK als tweede geëindigd.