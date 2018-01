Politie heeft het druk met mishandelingen in Leeuwarden

De Leeuwarder politie moest vrijdag drie keer in actie komen in verband met mishandelingen. Om half zes kwam een melding binnen van een mishandeling in de Ferdinand Bolstraat. Een 45-jarige inwoonster van Hoogezand is aangehouden als verdachte. Ze is vastgezet om gehoord te worden.

Niet ver daarvandaan, aan de Hollanderstraat, werden ramen vernield. De politie ging erheen en nam aangifte van mishandeling op. Even later werd een 30-jarige Leeuwarder aangehouden. In Beers is een 30-jarige man aangehouden, ook op verdenking van mishandeling en vernieling. Hij zit vast voor onderzoek.