Open dag gehaakte dekens in Leeuwarden

In Leeuwarden zijn belangstellenden zaterdag welkom op de open dag van het project 'gehaakte dekens voor Culturele Hoofdstad 2018'. In het gebouw waar eerder het Provinciehuis en daarvoor een postsorteercentrum zat, liggen 5200 dekens. Het grootste deel daarvan is en blijft opgeslagen in het gebouw en een selectie is op de grond gelegd. Het project Grootste Gehaakte Deken van de Wereld houdt daar open huis. Het dekenproject is onderdeel van Culturele Hoofdstad 2018. Doel is om 10.000 gehaakte dekens te krijgen. Al die dekens moeten 'de opwarmer van 2018' zijn. Deze zomer wordt bekendgemaakt hoeveel dekens er uiteindelijk gehaakt zijn. Over heel de wereld helpen mensen mee aan het project. Mensen zijn zaterdag welkom om dekens in te leveren.

Het open huis aan de Snekertrekweg 1 in Leeuwarden is vanaf elf tot vier uur.