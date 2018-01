Treinen die station Sneek aandoen, rijden nagenoeg zonder vertraging. Spoorbeheerder ProRail heeft de vertragingen per station op een rijtje gezet. Sneek staat in de top 3. Bovenaan de lijst staat het station van Nieuweschans in de provincie Groningen.

Op korte spoorlijnen of spoorlijnen zonder vertakkingen of kruisende sporen rijden de treinen het vaakst op tijd. Als er al vertraging is op dergelijke spoorlijnen, heeft dat geen gevolgen voor andere treinen.