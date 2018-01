LIVE: De jaarlijkse paardenkeuring

Het 'zwarte goud' van Fryslân is deze dagen bijna niet te missen. Op het jaarlijkse paardenevement in het WTC Expo in Leeuwarden is vandaag, zaterdag 13 januari. de paardenkeuring. Bezoekers komen uit de hele wereld om de Friese paarden te bekijken. Omrop Fryslân is erbij en zendt alles uit. Vanaf 08.30 uur is de keuring op tv of hierboven te volgen.

De keuring is te zien op omropfryslan.nl en de Omrop-app. Presentator Gerrit de Boer verzorgt het Friese commentaar, samen met deskundige Henk Dijkstra. Aan het einde van de middag wordt bekend wie de kampioen van 2018 geworden is. Kijkers in het buitenland kunnen de uitzending volgen op internet met Engels of Duits commentaar. Bovendien is er dit jaar voor het eerst een Nederlandse stream beschikbaar.