Verfproducent Nelf in Marrum verwacht nog meer groei

De Friese verffabrikant Nelf in Marrum heeft een goed jaar achter de rug. Het bedrijf goeide met 7 procent, terwijl de groei van de markt op 1 procent bleef steken. Volgens directeur en eigenaar Paul Dokter groeit Nelf sterker doordat zijn fabriek anders dan de grote aanbieders snel, specifiek zaken kan leveren. Mede daardoor speelt concurrentie op prijs ook een minder grote rol. Zijn organisatie is bovendien platter en kleiner.



De twee grootste aanbieders van verf op de markt zijn het Amerikaanse PPG en Akzo. Vorig jaar heeft PPG geprobeerd Akzo over te nemen. Onlangs heeft PPG een Nederlandse groothandel overgenomen, om meer controle te krijgen over dat verkoopkanaal, maar Dokter maakt zich daar geen zorgen over. Deze overname is wel iets nieuws, maar de strijd tussen de twee grote partijen bestaat al jaren en zijn bedrijf blijft maar groeien. Hij verwacht dit jaar ook nieuwe werknemers in dienst te zullen nemen.