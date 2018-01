Binnenstad Leeuwarden afgesloten voor auto's tijdens LF2018

Een groot gedeelte van het centrum van Leeuwarden is volledig afgesloten voor autoverkeer, in verband met het openingsfeest van Culturele Hoofdstad 2018. Dit laat de gemeente Leeuwarden weten. Het gaat om de periode van 16.00 uur 's middags tot 23:00 uur 's avonds op zaterdag 27 januari. Ook de parkeergarage Zaailand moet dicht. Volgens de organisatie van LF2018 is dat om ''zo goed mogelijk de verkeersstromen te garanderen en de publieksstroom zo veilig en prettig mogelijk te houden.''

Ook boten mogen na de opening niet op de stadsgrachten varen. In de gehele stad zijn op zaterdag activiteiten. Op een aantal plaatsen komen podia te staan en zijn optredens. Op die plaatsen kan vanaf januari al niet meer worden geparkeerd. Op andere plaatsen is het vanaf 25 januari verboden om auto te parkeren.

De gemeente raadt mensen aan de auto bij WTC Expo neer te zetten. Vanaf daar rijden bussen naar de binnenstad die gratis toegankelijk zijn.