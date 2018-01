Hulshoff: ''Robertha heeft het laten zien''

Voor Sipke Hulshoff kon de dag niet meer stuk. De interim-trainer van Cambuur had vrijdag zijn 43ste verjaardag, en zijn ploeg won met 3-2 van De Graafschap. ''Ik had al een hele mooie dag, en met deze fantastische wedstrijd is de dag helemaal geslaagd'', zei Hulshoff na de wedstrijd. Cambuur begon de wedstrijd echter niet goed, want De Graafschap kwam in de 10e minuut al op 0-1. ''Maar daarna hebben we het initiatief overgenomen. Dit is een elftal dat hard voor elkaar werkt en ook heel goed kan voetballen.'' Nigel Robertha maakte de 1-1 op aangeven van Barto. Hulshoff: ''Dat was een fantastische assist. Barto doet het super en van Robertha wisten we dat hij goed is. Dat heeft hij nu ook laten zien.''

''Harder werken''

Robertha, maker van de 1-1 en 3-1, zegt dat het trainingskamp van Cambuur in Spanje de ploeg goed heeft gedaan: ''Iedereen heeft zichzelf op scherp gezet. We moeten allemaal harder werken. Waar we nu staan, is eigenlijk een schande voor Cambuur. Maar deze overwinning moeten we doortrekken naar maandag.'' Dan speelt Cambuur de inhaalwedstrijd op bezoek bij Jong AZ.

''Mooie combinatie''

Barto was ook blij met de overwinning: ''We hebben ergens aan gewerkt in de winterstop, en dat wordt nu zo beloond. Het was een mooie wedstrijd tegen een prima tegenstander. We hebben veel vechtlust laten zien, en af en toe ook heel goed voetbal. Dat is een mooie combinatie.''