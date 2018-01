Friese paarden in de hoofdrol in Friesian Proms

Tientallen Friese paarden speelden vrijdag glanzende hoofdrollen in het showprogramma Friesian Proms. Dat is het eerste onderdeel van Faderpaard. Zaterdag is de paardenkeuring van het KFPS, het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek.

De paarden werden dit jaar bij het spektakel ondersteund door zanger Douwe Bob, Elske DeWall, sopraan Belinda Vermeer en anderen. Alle artiesten werden begeleid door 'The Symphonic Music Connection' met dirigent Theo Brouwer.

Omrop Fryslân zendt de paardenkeuring zaterdag vanaf 8.30 de hele dag live uit op televisie, omropfryslan.nl en de omrop-app.