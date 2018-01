Punt voor zaalvoetbalvrouwen Drachtster Boys in Groningen

De zaalvoetbalvrouwen van Drachtster Boys hebben in de eerste wedstrijd na de winterstop gelijk gespeeld op bezoek bij Drs. Vijfje. In Groningen kwamen de Drachtsters twee keer terug van een achterstand, en werd het uiteindelijk 4-4. Arte Brueren maakte al snel 1-0 voor de Groningers, die daarna ook beter in de wedstrijd zaten. Een paar minuten voor de rust werd het 2-0. Drachtster Boys kreeg daarna nog wel wat kansjes, maar scoren lukte niet.

Dat lukte na de rust wel. Anita Vellema bracht de spanning weer terug en Esther van Toledo maakte zelfs gelijk. Daarna liep Drs. Vijfje weer uit naar 4-2, maar in de laatste minuten kwam Drachtster Boys opnieuw terug. Van Toledo maakte de 4-3, en Vellema op aangeven van Atty Eelkema zelfs 4-4.

Drachtster Boys heeft nu 17 punten uit 12 wedstrijden, net als de andere Friese eredivisionist, Avanti.