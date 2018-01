Cambuur begint 2018 met thuisoverwinning op De Graafschap

Sportclub Cambuur is het nieuwe jaar goed begonnen. De Leeuwarders versloegen thuis De Graafschap, dat onder leiding staat van oud-Cambuurtrainers Henk de Jong en Sandor van der Heide, met 3-2.

Cambuur begon de wedstrijd niet goed. In de tiende minuut kopte Sjoerd Ars voor De Graafschap raak uit een voorzet van Daryl van Mieghem. Daarna begon Cambuur beter te voetballen. De ploeg van Sipke Hulshoff, die vrijdag zijn verjaardag vierde, was al twee keer dicht bij de 1-1. Die gelijkmaker viel uiteindelijk halverwege de eerste helft. Nigel Robertha scoorde na een mooie aanval. Nadat grote kansen aan beide kanten geen goals opleverden, leek dat ook de ruststand te worden. Maar in de blessuretijd maakte Xander Houtkoop uit een vrije trap, die van richting werd veranderd, de 2-1.

Na vijf minuten spelen in de tweede helft ging het bij Cambuur helemaal over rozen: Nigel Robertha maakte zijn tweede van de avond. Houtkoop gaf de assist met wederom een vrije trap. Vlak nadat Issa Kallon een grote kans op de 4-1 had gemist, viel de goal aan de andere kant. Lars Nieuwpoort schoot via verdediger Robbert Schilder raak. Daarna was de spanning weer helemaal terug. De Graafschap probeerde nog wel om aan te zetten, maar het lukte Cambuur om de punten in eigen huis te behouden.

Cambuur - De Graafschap: 3-2 (2-1) 10. Sjoerd Ars 0-1, 23. Nigel Robertha 1-1, 45. Xander Houtkoop 2-1, 50. Nigel Robertha 3-1, 64. Lars Nieuwpoort 3-2

Opstelling SC Cambuur: Erik Cummins; Sai van Wermeskerken, Matthew Steenvoorden, Robbert Schilder, Jordy van Deelen; Mathias Schils, Xander Houtkoop (74. Ricardo Kip), Martijn Barto; Furdjel Narsingh (87. Alvin Daniels), Nigel Robertha, Issa Kallon (66. Kevin van Kippersluis)