Gewapende overval op supermarkt in Leeuwarden

Bij een overval op een supermarkt aan de Wilgenstraat in Leeuwarden is vrijdagavond een medewerker met een mes bedreigd. Twee overvallers zijn er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan.

De politie is met man en macht naar ze op zoek. Daarbij is ook Burgernet ingeschakeld. Aan burgers wordt gevraagd om uit te kijken naar een lange man. Wie hem ziet, moet volgens de oproep absoluut zelf geen actie ondernemen, maar 112 bellen.

Er zijn geen mensen gewond geraakt bij de overval. Drie dagen geleden was er in Fryslân ook een gewapende overval. Toen eiste een man met een vuurwapen geld bij een snackbar in Oudeschoot.