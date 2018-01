Het project Waterlicht van kunstenaar Daan Roosegaarde is in februari in Leeuwarden te zien op het Zaailand. Het lichtkunstproject was eerder te zien in Madrid, Parijs en Amsterdam, en trok tienduizenden bezoekers.

Het is een bewegend kunstproject en maakt onderdeel uit van meerdere kunstwerken en -activiteiten die met water te maken hebben. Die projecten worden speciaal opgevoerd in het Culturele Hoofstadjaar 2018. Het is te zien op 1, 2 en 3 februari.