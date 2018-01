Rotonde moet verkeersproblemen bij Garyp oplossen

Een nieuwe rotonde moet de verkeersproblemen oplossen die zijn ontstaan bij Garyp na de aanleg van de Centrale As. Sinds die nieuwe weg er is, rijden er zoveel auto's op de rondweg rond Garyp, dat de oude T-splitsing op het viaduct het verkeer nauwelijks meer kan verwerken.

De nieuwe rotonde moet er na de zomer zijn, zegt projectleider Dirk Lont van de provincie. Totdat het zover is, komen er eerst tijdelijke stoplichten. Die worden komende dinsdag geïnstalleerd. Nu staan er nog iedere dag verkeersregelaars om de drukte in de spits in goede banen te leiden.