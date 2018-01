Scootmobiel in brand in verzorgingstehuis Harlingen

Op de eerste verdieping van verzorgingstehuis 'De Spiker' in Harlingen is een scootmobiel in brand gevlogen. Twaalf bewoners moesten hun appartement verlaten en zijn opgevangen in een centrale ruimte in het gebouw. Ze zijn door ambulancepersoneel onderzocht, omdat ze mogelijk rook hadden binnengekregen.

Bedrijfshulpverleners van het verzorgingstehuis hebben de brandweer geholpen bij de ontruiming. Het is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. De brandweer gebruikt een grote ventilator om het gebouw rookvrij te maken.