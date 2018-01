Bij een ongeval op de provinciale weg bij Dongjum is vrijdagavond een oude Volvo uit 1972 onder een vrachtwagen met suikerbieten terechtgekomen. De bestuurder van de oldtimer raakte daarbij gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer was ook opgeroepen, omdat er gedacht werd dat de bestuurder bekneld was geraakt, maar dat bleek niet het geval te zijn. Hoe het kwam dat de auto tegen de vrachtwagen botste, is niet duidelijk.