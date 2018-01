LIVE: de Friesian Proms

Het Friese paard staat weer centraal bij het jaarlijkse evenement Faderpaard. Vrijdag 12 januari, is de paardenshow Friesian Proms vanaf 20.30 live te zien op televisie of hierboven. Zaterdag 13 januari zendt Omrop Fryslân traditiegetrouw de paardenkeuring vanaf 8.30 uit op televisie, Omropfryslan.nl en de Omrop-app.

Bij het spektakel worden de paarden vergezeld door zanger Douwe Bob, de bekende Italiaanse tenor Alessandro Safina, Elske DeWall, sopraan Belinda Vermeer en anderen. Alle artiesten worden begeleid door het door Theo Brouwer gedirigeerde 'The Symphonic Music Connection'. Uiteraard treden veel Friese paarden, en hun berijders en menners, op tijdens de Friesian Proms.

De Friesian Proms is Vrijdag 12 januari vanaf 20.30 uur te zien op televisie, omropfryslan.nl en de omrop-app, en de paardenkeuring is zaterdag 13 januari vanaf 8.30 te zien. De finale van de paardenkeuring wordt op zondag 14 januari om 12.00 uur herhaald op televisie. Kijk voor meer informatie en alles over het Friese paard op: Omropfryslan.nl/faderpaard.