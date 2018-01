Zangeres en actrice Tet Rozendal kan niet optreden vanwege een zware hersenschudding die ze in december heeft opgelopen bij een valpartij. Ze verwacht dat ze pas in maart weer sterk genoeg is om aan het werk te gaan. Door de valpartij gaan twee voorstellingen van het muzikale toneelstuk ''De Brekbere Sirkel'' voorlopig niet door.