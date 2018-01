Wall of Fame met heroïsche elfstedenverhalen onthuld

De heroïsche verhalen van de Elfstedentocht worden nu ook in tekst en foto getoond bij de entree van de Elfstedenhal. Alle winnaars staan afgebeeld op de wand met de gegevens over de editie die ze hebben gewonnen.

Vrijdag was de onthulling van de ''Wall of Fame'' door Elfstedentochtvoorzitter Wiebe Wieling. Onder de aanwezigen waren onder andere de oud-winnaars Reinier Paping ('63) en Henk Angenent ('97), en ook Lenie van der Hoorn en Klasina Seinstra, die de beste vrouwen waren in respectievelijk 1985 en 1997.

Dat de tocht nog altijd veel leeft onder de bevolking, bleek wel uit het grote aantal mediavertegenwoordigers dat op de onthulling afkwam.