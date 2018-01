Julie Bruijnincx nieuwe fractievoorzitter D66 Leeuwarden

Julie Bruijnincx (33) wordt de nieuwe fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Leeuwarden. Ze volgt Hilde Tjeerdema op, die vanaf 17 januari wethouder wordt in het nieuwe college met CDA, PvdA en PAL/GroenLinks. Bruijnincx zit sinds 2014 in de gemeenteraad van Leeuwarden, en houdt zich onder andere bezig met de openbare orde, veiligheid en het sociale domein.