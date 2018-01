Tytsjerksteradiel wil 'It Maskelyn' overnemen

Het gemeentebestuur van Tytsjerksteradiel wil voor twee miljoen euro het multifunctioneel centrum van Hurdegaryp overnemen van woningcorporatie WoonFriesland. Die organisatie wil zich meer richten op goedkope huurwoningen. De gemeente is nu huurder van multifunctioneel centrum 'It Maskelyn'. Burgemeester en wethouders schrijven in een brief aan de raad dat ze verwachten dat de aankoop op termijn geld zal besparen, omdat ze dan geen huur meer hoeven te betalen.

Het bestuur van It Maskelyn heeft volgens de gemeente aangegeven dat ze graag willen dat Tytsjerksteradiel eigenaar wordt van het gebouw. De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de vraag wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Door de overname vervalt er een partij, en daardoor verwacht het bestuur dat er efficiënter kan worden gewerkt.

WoonFriesland biedt It Maskelyn aan de gemeente aan voor twee miljoen euro. Als de gemeente het aanbod niet accepteert, wordt het complex doorverkocht aan een andere partij. De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel neemt eind januari een besluit over de zaak.