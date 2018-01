Vrijdagmarkt over gaswinning: ''geef ze een rotschop''

Er waren veel boze reacties op de Leeuwarder vrijdagmarkt over de gaswinning in Groningen. ''Er kan van alles, ze zullen ook van alles, maar er gebeurt uiteindelijk niets. Geef ze een schop onder de kont zou ik zeggen...'' Iemand anders sprak van ''Volksbedriegerij! Die 1,4 miljard, die nu voor de aandeelhouders van Shell is, had naar de gedupeerden in Groningen gemoeten!'' Een ander reageerde: ''Mensen worden besodemieterd. Ik heb zelf bij Esso gewerkt en ken de constructies wel!''

De groenteman vertelde over zijn zus die daar woont en veel schade heeft: ''Ze kan 1.300 euro aan vergoeding krijgen. Schandalig!'' De tassenkoopman, die in het gebied woont spreekt over Groningen als wingewest: ''Goed voor de poen, maar verder moeten ze er niet te veel zeuren. Eigenlijk is er sprake van een ereschuld, dit is een erfzonde!''

Het plan voor een gasloze dag van komende maandag kreeg gemengde reacties: ''Mijn vrouw kan niet goed tegen de kou...'' Maar ook: ''Goed idee, wij hebben nog wel wat petroleumstellen, kaarsjes en een elektrisch kacheltje. Zeer gezellig!''