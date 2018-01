De Friese politie is op zoek naar de eigenaar van een dode Shetlandpony die werd gevonden tussen Garyp en Warten, vlakbij de Fonejachtbrug. Volgens de politie was de pony sterk vermagerd. Het gaat om een roodbonte ruin van acht jaar oud. Mensen die meer weten over de pony, of over de eigenaar, worden opgeroepen om zich te melden bij de politie.

Eigenaar pony gezocht



Vandaag werd melding gemaakt over een aangetroffen dode Shetland pony aan de Stukenwei... https://t.co/LDvEdvfrOI — Politie NOF (@Politie_NOF) January 12, 2018