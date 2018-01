Q&A: Wat is dat pulsvissen nou eigenlijk?

Het is nog lang niet zeker of de Nederlandse vissers wel door kunnen gaan met het gebruiken van de nieuwe pulstechniek. Deze nieuwe vismethode met elektroden op zwakstroom is veel duurzamer dan de oude vismethode, maar Franse en Engelse vissers zijn er fel op tegen. Het standpunt van de Fransen en Engelsen is niet onbelangrijk, want volgende week stemt het Europees Parlement over het wel of niet toestaan van deze nieuwe vistechniek.

Dirk van Tuinen uit Hindeloopen van de Nederlandse Vissersbond heeft de leiding over de campagne voor de pulsvisserij. Hij heeft het niet makkelijk want volgens hem zijn met name de Franse vissers en milieuorganisatie Bloom bezig met een 'smerige campagne' tegen pulsvisserij, waarbij ze ook gebruikmaken van 'fake news'.

* Wat is pulsvissen precies?

- Het gaat om vissen met netten waar geen kettingen aan hangen, maar elektroden met zwakstroom. Het is een veel duurzamere manier van vissen. Het is beter voor de zeebodem, en de kotters verbruiken ook veel minder brandstof. Het is heel geschikt voor de visserij op de Noordzee.

* Maar er zijn ook tegenstanders van de pulsvisserij, met name in Frankrijk. Daar zeggen ze dat de vis zo zeer wordt beschadigd door de pulsvisserij, dat de vis onverkoopbaar wordt. Is dat ook uw ervaring?

- Dat is een zeer vreemd argument. Onze ervaring is nu juist dat de vis veel mooier blijft dan met de traditionele vismethode met de boomkor.

* Is dit wat u betreft een voorbeeld van 'fakenews'?

- Er is door lobbyisten een zeer felle campagne aan de gang tegen de pulsvisserij. De meeste van deze mensen zit fulltime in Brussel. Het is een ongelijke strijd, want wij hebben niet eens één eigen lobbyist in Brussel. Daar zijn we te klein voor.

* Waarom zijn de Franse vissers zo fel tegen de pulsvisserij?

- Het lijkt erop dat ze het de Nederlanders niet gunnen. Ze vinden de Nederlandse sector te innovatief en te vooruitstrevend. Het wordt ons blijkbaar niet gegund door collega's in andere landen. Ik wil er wel bij zeggen dat ik het heel vreemd vind dat collega's uit landen zoals Polen, Letland en Italië mee mogen stemmen over de visserij op de Noordzee, want daar hebben ze eigenlijk helemaal geen verstand van.

* Heeft u ook zorgen over hoe er volgende week gestemd zal gaan worden?

- Zo langzamerhand wel. Want het verzet is wel heel breed. Het verzet gaat meer om emoties dan om argumenten. Het gaat om bijzondere coalities van conservatieve vissers, Brexit-fans en extreme milieuactivisten. Nederland lijkt een beetje alleen te staan....

* Wat zegt de Nederlandse milieubeweging?

- Wij hebben hier goed contact over met Greenpeace en Stichting De Noordzee. Die noemen de pulsvisserij in een verklaring 'een waardevolle ontwikkeling' en willen graag dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de effecten.

* Wat zijn de gevolgen als de pulsvisserij volgende week wordt verboden?

- Er zijn op dit moment al zo'n 60 of 70 Nederlandse kotters die experimenteel met de pulstechniek vissen. Ik moet er niet aan denken dat het wordt verboden, want de vissers moeten dan weer terug naar een oude vistechniek, die veel vervuilender is en minder duurzaam.

* Hoe zit het met de Nederlanders en Friezen in het Europees Parlement, steunen zij jullie wel?

​- Wij hebben goed contact met Europarlementariërs zoals Peter van Dalen (CU) en Jan Huitema (VVD). In samenwerking met hen proberen wij de steun te krijgen van de liberale fractie in het Europees Parlement, maar op dit moment is het niet duidelijk of dit ook gaat lukken....