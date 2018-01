Weerstand tegen plannen pier en wadzwembad bij Wierum

Voor- en tegenstanders van een wadzwembad en een pier in de Waddenzee bij Wierum komen er niet uit. Werkgroep De Kromme Horne is al een paar jaar bezig met de plannen, maar tegenstanders zijn bang voor drukte in het dorp en denken dat het onderhoud niet toekomstbestendig is.

Iets doen tegen de krimp

De werkgroep met voorstanders vindt juist dat de tegenstanders niet goed zijn geïnformeerd en dat de zorgen niet terecht zijn, omdat de plannen nu anders zijn. Het plan is een pier van 550 meter die de Waddenzee in gaat. In de pier moeten spoelgaten komen en aan het eind een paviljoen en een wadzwembad. "Ambitieus, maa we zijn al heel ver", zegt voorstander Jan Prins. "We zitten hier in de krimp. Daar willen we iets aan doen, dan kan dit een van de dingen zijn."

"Praten helpt niet"

Visser Monte Visser wil helemaal niet dat het drukker wordt in het dorp. "De grote kracht van Wierum is de rust en de ruimte. Laat het dorpje maar lekker slapen." En ook al kan het plan volgens Prins nog aangepast worden, Visser denkt niet dat de partijen eruitkomen. "Zij zullen bij hun plannen blijven en wij blijven bij ons standpunt. Praten helpt niet, vrees ik."