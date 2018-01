Meer lintjes uitgereikt in 2017

Er zijn vorig jaar meer mensen koninklijk onderscheiden als in de jaren ervoor. In 2017 werden 161 lintjes uitgereikt en dat zijn er 30 meer dan een jaar eerder. Met name het aantal mannen dat een lintje kreeg, groeide van 84 naar 116. De meeste onderscheidingen werden uitgedeeld bij de jaarlijkse lintjesregen voorafgaande aan Koningsdag. Dat aantal was bijna gelijk aan het jaar ervoor. De groei zit vooral in het aantal lintjes dat op andere momenten werd uitgereikt, bijvoorbeeld bij het afscheid van raadsleden.

De hoogste onderscheiding die in Fryslân werd toegekend, was die van officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Hayo Apotheker, operazangeres Annett Andriesen en grimeur Arjen van der Grijn kregen deze eer. Ameland was de enige gemeente waar vorig jaar niemand koninklijk werd onderscheiden.