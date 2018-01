Theatervoorstelling met gedetineerden Holstmeer uitverkocht

De voorstelling Holstmeer is uitverkocht. Aan het stuk doen gedetineerden van de Marwei en vrouwen die in de opvang van Fier Fryslân zitten mee. De vrouwen van Fier zijn veelal slachtoffer van huiselijk geweld, mensenhandel of loverboys.

Holstmeer gaat in februari in première. Het publiek wordt dan met bussen uit Neushoorn in Leeuwarden opgehaald en daarna naar de Marwei of Fier Fryslân gebracht. De groepen wisselen halverwege tussen de twee locaties. Het laatste deel van het drieluik vindt plaats in het politiebureau waar acteurs van De Jonge Republiek een stuk spelen. Het is nog wel mogelijk om op de wachtlijst te komen voor een kaartje.

Algemene kaartverkoop

Holstmeer is een van de activiteiten van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad. De organisatie van Culturele Hoofdstad wil geen uitspraken doen over hoe het loopt met de kaartverkoop van de andere evenementen. "Dit laten wij aan de projecten zelf over, wij zijn hierin slechts faciliterend," zo zegt woordvoerder Radboud Droog. De kaartverkoop van Culturele Hoofdstad gaat via twee punten: kaarten kunnen worden gekocht op www.friesland.nl van marketingorganisatie Merk Fryslân en Culturele Hoofdstad. Daarnaast worden kaarten aangeboden op www.2018.vanplan.nl van NDC Mediagroep. Beide partijen hebben de kaartverkoop redelijk gelijkwaardig verdeeld.

VanPlan doet onder andere de verkoop van de Stormruiter. Hier zijn op dit moment 40.000 van de 70.000 kaarten voor verkocht. Verder biedt het platform in totaal 130.000 kaarten aan voor verschillende Culturele Hoofdstad-evenementen. Hier zijn tot nu toe 50.000 van verkocht. "Dit is nog niet alles. Er komen nog steeds meer evenementen met kaarten bij", vertelt Jelle Haaima van VanPlan.