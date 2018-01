Politie: geen drugssporen gevonden in bloed Remon Bruinsma

Er zijn geen sporen van drugs aangetroffen in het bloed van de verdronken Remon Bruinsma uit De Westereen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het is een voorlopige uitslag van het toxicologisch onderzoek door het NFI. Wel is er alcohol in het bloed van de Westereener aangetroffen. Het gaat hier om een eerste uitslag. Er zal nog nader onderzoek plaatsvinden. De uitslag hiervan wordt volgende week verwacht.

Bruinsma werd nieuwjaarsdag na een zoektocht van een maand gevonden in het water van de Prinsentuin in Leeuwarden.

De politie komt nu met deze eerste onderzoeksresultaten naar buiten omdat de zaak in de afgelopen weken veel mensen heeft beziggehouden. En ook nu blijft het publiek betrokken bij de zaak en willen ze graag geïnformeerd worden over de laatste stand van zaken. De politie laat via twitter weten: "Gezien de grote maatschappelijke betrokkenheid vinden wij openheid hierover op zijn plaats. Uiteraard is de informatie eerst met de familie gedeeld."