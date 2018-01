De politie heeft donderdagnacht op het Ruiterskwartier in Leeuwarden een 21-jarige man uit die stad aangehouden. Hij had een tas gestolen uit een horecazaak. Bij zijn aanhouding bleek dat de Leeuwarder ook iemand had mishandeld. Het slachtoffer was echter al weg.

De verdachte zit vast op het politiebureau. Hij mag de horecazaken in Leeuwarden voorlopig niet meer in.