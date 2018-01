CDA: "Openingsdatum vliegveld Lelystad niet heilig"

De openingsdatum van het vernieuwde vliegveld in Lelystad, die gepland is voor april volgend jaar, is ook voor het CDA in Fryslân niet meer heilig. Dat zegt Wendy Zuidema van de CDA-statenfractie. Het verzet tegen de opening van Lelystad neemt toe. Volgens Zuidema is het van belang dat de overlast van de vliegtuigen in een nieuw milieu-rapport wordt vastgelegd.

Mocht dat onderzoek niet op tijd klaar zijn, dan zou de opening van het nieuwe vliegveld uitgesteld moeten worden, zo vindt het Friese CDA.