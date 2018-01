Lange-afstandzwemmer Maarten van der Weijden doet aankomende zaterdag mee aan het Fries kampioenschap ijszwemmen. Dat wordt gehouden in het buitenzwembad in Stiens. De wedstrijden beginnen om drie uur 's middags. Voor de mannen en vrouwen die meedoen is er onder andere de 100 meter vrije slag en de 500 meter vrije slag.

Maarten van der Weijden heeft op een eerder moment al eens gezegd dat hij deze zomer de Elfstedentocht in drie dagen non-stop zou willen zwemmen.