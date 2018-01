Bij autobedrijf Deinum in Franeker zijn in de nacht van dinsdag op woensdag zestig autobanden gestolen uit een container. De garage schat de schade op zo'n 4.000 euro. De container stond buiten en werd opengebroken, waarna de dieven de banden in een busje hebben geladen en wegvluchtten. De politie is bezig met onderzoek.