Hoe wordt het Harlinger Westerzeedijkgebied aantrekkelijk?

Hoe maak je het Westerzeedijkgebied bij Harlingen aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en toeristen? Dat wil de gemeente Harlingen graag weten, en roept daarom de hulp in van de inwoners. 23 januari wordt er een meedenkavond georganiseerd. Op die avond kunnen Harlingers meepraten en ideeën aandragen.

Het Westerzeedijkgebied ligt ten zuiden van Harlingen, richting Kimswerd en Zurich. "Het is nu een onsamenhangend gebied. We willen daar wat aan doen, zodat we er beter van kunnen genieten en om meer toeristen te trekken naar de stad", zegt wethouder Maria le Roy van Harlingen.