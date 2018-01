Vegan Streaker raakt gewond bij verstoren stierengevecht

Dierenactivist Peter Janssen uit Stiens, beter bekend als de Vegan Streaker, is gewond geraakt bij een stierengevecht in Colombia. Hij heeft een gebroken hand en een hoofdwond en is overgebracht naar een ziekenhuis. Hij drong illegaal de arena binnen om het stierengevecht te verstoren. Volgens de Vegan Strike Group, de stichting van Janssen, wil hij met deze actie opnieuw de aandacht vestigen op het leed dat de stieren in de arena wordt aangedaan.

Sinds 1 september 2013 heeft Janssen al 32 keer een stierengevecht verstoord in landen als Spanje, Portugal, Frankrijk en Mexico,