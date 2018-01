Auto ramt tuinhekje en mist op haar na woning in Leeuwarden

Een auto heeft donderdagavond op een haar na een woning gemist op de Harlingerstraatweg in Leeuwarden. De bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt, reed door het tuinhek en kwam tot stilstand tegen de auto die op de oprit van de woning stond. Het scheelde niet veel of de auto had de gevel van het huis geraakt. De bestuurder van de auto is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.