Veel protest tegen nieuwe treinverbinding Leeuwarden-Zwolle

Meer dan 3500 treinreizigers hebben intussen de petitie ondertekend voor het terugbrengen van de intercityverbinding Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega. Dat zegt de fractie van Groenlinks Weststellingwerf. De petitie is een initiatief van GroenLinks van de gemeenten Heerenveen en Weststellingwerf, PAL/Groenlinks Leeuwraden en de Statenfractie van de partij in Fryslân. Volgens de partijen is de reistijd van Leeuwarden naar Zwolle door de nieuwe dienstregeling van de NS met 10 minuten toegenomen. Dit komt omdat de intercity niet meer stopt op de stations Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega. De reistijd naar steden na Zwolle is met 19 minuten toegenomen.

"We krijgen regelmatig reacties van scholieren, studenten en oudere reizigers, die de nadelen van de nieuwe dienstregeling voor Wolvega aan den lijve ondervinden. Het zou heel spijtig zijn als forensen die bijvoorbeeld naar de Randstad reizen daardoor vaker de auto gaan nemen in plaats van de trein. Dit draagt niet bij aan een beter milieu- en leefklimaat", aldus raadslid Gertrud van Leeuwen van GroenLinks Weststellingwerf.

De petitie kan nog tot 24 januari ondertekend worden. Daarna worden de handtekeningen aangeboden aan de NS.