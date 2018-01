Hovercraft met gat in boeg naar scheepswerf in Lauwersoog

Een bijzondere klus voor scheepswerf NG Shipyards in Lauwersoog. Daar is deze week een hovercraft binnen gebracht, die een flinke hap uit de voorkant mist. Het schip, dat personeel naar booreilanden vervoert, mist een groot stuk aan stuurboordkant. Volgens Albert Keizer van de scheepswerf lijkt de schade erger dan die in werkelijkheid is. Het schip is gebouwd op een manier waardoor de voorkant schade oploopt wanneer het met een snelheid van 85 kilometer per uur tegen iets aanvaart. De voorkant is bewust van piepschuim gemaakt.

De reparatie is echter niet zomaar geklaard. Een nieuw gedeelte wordt in Noorwegen gemaakt en daar moet op gewacht worden. "Wij genieten van dit soort klussen", zegt Keizer in het radioprogramma Weistra op Wei. "Er moet in een keer even veel gebeuren. Je wordt 's avonds rond half zes gebeld en de andere ochtend moet het spul direct eruit getakeld zijn. En dan moet alles even in rep en roer. Voor ons is het wel bijzonder." Het is niet voor het eerst dat het schip bij de werf komt, zegt Keizer.

Ook andere schepen lopen vaak schade op boven de windmolenparken bij Borkum. Wat daar de oorzaak van is, weet Keizer niet.