Kijlstra Ambulancegroep boos vanwege vrijspraak bloedgooier

Kijlstra Ambulancegroep vindt het onbegrijpelijk dat een 51-jarige Dokkumer begin deze week vrijgesproken is door de rechter. De man had afgelopen jaar zijn eigen bloed naar ambulancepersoneel gegooid. Hij had 112 gebeld vanwege een bloedneus, maar toen de medewerkers bij zijn huis aankwamen wou hij niet geholpen worden. Hij smeet daarop bloed van zichzelf naar het ambulancepersoneel.

De rechter kon juridisch gezien niet tot een veroordeling komen en sprak de man vrij. Volgens Kijlstra is geweld tegen hulpverleners onacceptabel. Intussen heeft de officier van justitie aangegeven tegen de uitspraak in beroep te gaan. Kijlstra Ambulancegroep heeft de afgelopen week veel steun gekregen van mensen, die het ook niet eens zijn met de uitspraak.