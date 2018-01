Zieke paardenhouder Tjibbe Bosma wil en zal naar keuring

Alle paardenhouders en trainingsstallen staan op scherp, want de paardenkeuring in Leeuwarden komt eraan. Ook stal Bosma uit Kollumerzwaag is er klaar voor. Vader Tjibbe en zoon Gaatze werken met hun Friese paarden hier het hele jaar naartoe. Want hier moeten de paarden presteren en laten zien wat ze waard zijn.

Een makkelijk jaar was het niet voor de familie Bosma. Na de paardenkeuring van vorig jaar werd Tjibbe Bosma ernstig ziek. Hij moest in quarantaine en mocht honderd dagen niet bij zijn paarden in de stal. En dat terwijl het ontzettend druk was bij stal Bosma. Tjibbe heeft in al die jaren nog nooit een keuring gemist. En hij zet alles op alles om ook dit jaar weer in Leeuwarden aanwezig te zijn.