Werkstraf geëist tegen Drachtster voor betasting buurjongens

Tegen een man uit Drachten is 240 uur werkstraf geëist, omdat hij twee buurjongens betast zou hebben. De zaak kwam aan het rollen toen de dertienjarige buurjongen van de verdachte zijn moeder vertelde dat de man aan hem had gezeten. De jongen kwam geregeld bij de buurman thuis. Daarna vertelde zijn oudere broer dat de buurman ook aan hem had gezeten. Dat zou zich jaren eerder hebben voorgevallen en ook vaker gebeurd zijn. De verdachte ontkent.

Naast de werkstraf werd ook een voorwaardelijke celstraf van een half jaar geëist.